Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала нескромные кадры из роскошной фотосессии в Барселоне.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в красивой локации, видимо, в исторической части города. Перед камерой она появилась в откровенном темном наряде, который состоит из черного боди и прозрачного короткого платья с длинными рукавами. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и идеальные ноги гимнастки. Ее волосы элегантно уложены, а на лице легкий макияж. На последнем снимке Анна позирует в еще одном черном боди с прозрачными колготками, но уже без платья.

В подписи к публикации Ризатдинова написала: "Выбираем. Моя 🖤 перша". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новые снимки девушки:

"Богиня!".

"Все замечательные".

"Шикарная мадам".

"Не девушка, а мечта".

"Эти нереальные ноги. Аня, вы невероятная".

"Все, вы прекрасна, как всегда".

"Круто, клево, классно!".

"Анна, вы стильная красотка, и ноги шикарные".

"Красотка!".

"Да что там выбирать все безусловно классные".

"Невероятная и очень красивая".

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