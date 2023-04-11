Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала нескромные кадры из роскошной фотосессии в Барселоне.
Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в красивой локации, видимо, в исторической части города. Перед камерой она появилась в откровенном темном наряде, который состоит из черного боди и прозрачного короткого платья с длинными рукавами. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и идеальные ноги гимнастки. Ее волосы элегантно уложены, а на лице легкий макияж. На последнем снимке Анна позирует в еще одном черном боди с прозрачными колготками, но уже без платья.
В подписи к публикации Ризатдинова написала: "Выбираем. Моя 🖤 перша". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новые снимки девушки:
"Богиня!".
"Все замечательные".
"Шикарная мадам".
"Не девушка, а мечта".
"Эти нереальные ноги. Аня, вы невероятная".
"Все, вы прекрасна, как всегда".
"Круто, клево, классно!".
"Анна, вы стильная красотка, и ноги шикарные".
"Красотка!".
"Да что там выбирать все безусловно классные".
"Невероятная и очень красивая".
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