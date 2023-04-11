Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася атмосферними кадрами зі своїх концертів у рамках світового туру та розповіла про труднощі під час концертів у семи країнах.

Так, на нових фотографіях можна побачити, що концерти The Hardkiss відбуваються в особливій атмосфері, а зустрічі із шанувальниками завжди теплі та дуже драйвові. Однак, як виявилося, під час туру 7 країнами з колективом траплялися різні казуси та неприємні ситуації. Проте все це, за словами Юлії, не мало значення, бо потім були неймовірні концерти та вдячні глядачі на концертах.

"Безмежно вдячні усім, хто відвідав наші концерти! Ваші емоції, наше єднання - це те, заради чого варто бути артистом. Пишіть в коментарях ваші міста і враження від шоу. 7 країн та 15 міст-концертів. Наші перші зустрічі зі слухачами у Канаді, Британії, Ірландії, Ізраїлі! Тисячі глядачів! А ще тисячі кілометрів дороги, торнадо, льодяний дощ, дві відміни рейсів, 4 затримки рейсів, один загублений багаж… все це варте ваших поглядів та аплодисментів. Разом нам вдалося зібрати кругленьку суму на протезування нашим військовим, про що ми розкажемо зовсім скоро. Вдячні нашій найкращій команді та організаторам туру! До зустрічі на концертах!", - поділилася Саніна.

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