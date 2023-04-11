Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась атмосферными кадрами со своих концертов в рамках мирового тура и рассказала о трудностях во время концертов в семи странах.

Так, на новых фотографиях можно увидеть, что концерты The Hardkiss проходят в особой атмосфере, а встречи с поклонниками всегда теплые и очень драйвовые. Однако, как оказалось, во время тура по 7 странам с коллективом случались разные казусы и неприятные ситуации. Однако, все это, по словам Юлии, не имело значение, потому что потом были невероятные концерты и благодарные зрители на концертах.

"Безгранично благодарны всем, кто посетил наши концерты! Ваши эмоции, наше единение – это то, ради чего стоит быть артистом. Пишите в комментариях ваши города и впечатления от шоу. 7 стран и 15 городов-концертов. Наши первые встречи со слушателями в Канаде, Британии, Ирландии, Израиле! Тысячи зрителей! А еще тысячи километров дороги, торнадо, ледяной дождь, две отмены рейсов, четыре задержки рейсов, один потерянный багаж… Все это стоит ваших взглядов и аплодисментов. Вместе нам удалось собрать кругленькую сумму на протезирование нашим военным, о чем мы расскажем совсем скоро. Благодарим нашу лучшую команду и организаторов тура! До встречи на концертах!", - поделилась Санина.

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