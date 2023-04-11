У новому випуску програми "Слава ПРО" ведучий розповів про вчинок співака, який розлютив українців.

"Артема Пивоварова захейтили за його поведінку. Артист, який зараз гастролює містами України, відомий тим, що на концертах скаче, пляше, грає на барабанах і , до речі, через своє скакання близько місяця тому артист отримав травму ноги і зараз ходить із накладкою. Але є ще один трюк, який Артем робить на кожному концерті, — він залазить на верхні поверхи глядацької зали, балкони тощо. І от нещодавно в Чернівцях Артем Пивоваров виступав в оперному театрі і також скакав по балконах. І тут на артиста понеслося...", — заявив Слава Дьомін.

За його словами, багатьом користувачам не сподобалося, що Артем так себе поводив в оперному театрі.

"Деякі написали, що це дуже дороге оздоблення, і Пивоваров міг знищити його. А що саме зробив Артем? Просто під час виступу він видерся на балкон і повісив свою травмовану ногу через цей балкон. Але тут одразу питання до керівництва театру: чи справді це могло пошкодити ліпнину? Якщо так, то про це можна було б попередити співака. Ну а Артему, напевно, треба наступного разу порадити звернути увагу, куди він перекидає свою ногу", — додав ведучий.

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