В новом выпуске программы "Слава ПРО" ведущий рассказал о поступке певца, который разозлил украинцев.

"Артема Пивоварова захейтили за его поведение. Артист, который сейчас гастролирует по городам Украины, известен тем, что на концертах скачет, пляшет, играет на барабанах и, кстати, из-за своего скачка около месяца назад артист получил травму ноги и сейчас ходит с накладкой. Но есть еще один трюк, который Артем делает на каждом концерте, — он забирается на верхние этажи зрительного зала, балконы и т. д. И вот недавно в Черновцах Артем Пивоваров выступал в оперном театре и тоже скакал по балконам. И здесь на артиста понеслось...", - заявил Слава Демин.

По его словам, многим пользователям не понравилось, что Артем так себя вел в оперном театре.

"Некоторые написали, что это очень дорогое убранство, и Пивоваров мог уничтожить его. А что именно сделал Артем? Просто во время выступления он взобрался на балкон и повесил свою травмированную ногу через этот балкон. Но тут сразу вопрос к руководству театра: действительно ли это могло повредить лепнину? Если да, то об этом можно было бы предупредить певца. Ну а Артему, наверное, нужно в следующий раз посоветовать обратить внимание, куда он перекидывает свою ногу", - добавил ведущий.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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