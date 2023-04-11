Ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво показав частинку свого тренування після відпочинку. Як відомо, кулінар провів невелику відпустку у родинному колі, для цього він вирушив до Колумбії.

За словами Ектора, він не відмовляв собі у смачностях і тепер це треба відпрацювати та активніше займатися собою. Після схуднення та перетворення кухар навіть за п'ять років дуже захоплений спортом і ретельно стежить за своїми тренуваннями.

Ектор уже розповідав, що не бажає знову відчути всі "принади" ожиріння на собі.

"Спалюю колумбійські калорії. Реальність: ось про що я думаю, під час тренувань" - зізнався з гумором Хіменес-Браво. Він додав, важливо не здаватися та йти до мети, але також можна балувати себе смачним.

Як відомо, Ектор давно займається кулінарією і присвячує цьому все своє життя та вільний час. Також кулінар написав багато корисних рецептів та продовжує ними дивувати українців.

За словами Ектора, любов до «високої» кухні здатна підкорити навіть найвибагливіших гурманів.

“Коли зрозумів, що треба працювати, а не дегустувати! Так, я сьогодні в ролі бармена, робимо найкращі коктейлі» - насмішив Хіменес-Браво новими кадрами.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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