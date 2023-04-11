Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво показал частичку своей тренировки после отдыха. Как известно, кулинар провел небольшой отпуск в кругу семьи, для этого он отправился в Колумбию.

По словам Эктора, он не отказывал себе во вкусностях и теперь это надо отработать и активнее заниматься собой. После похудения и преображения повар даже спустя пять лет очень увлечен спортом и тщательно следит за своими тренировками.

Эктор уже рассказывал, что не желает снова ощутить все "прелести" ожирения на себе.

"Сжигаю колумбийские калории. Реальность: вот о чем я думаю, во время тренировок" - признался с юмором Хименес-Браво. Он добавил, важно не сдаваться и идти к цели, но также можно баловать себя вкусным.

Как известно, Эктор давно занимается кулинарией и посвящает этому всю свою жизнь и свободное время. Также кулинар написал много полезных рецептов и продолжает ими удивлять украинцев.

По словам Эктора, любовь к «высокой» кухне способна покорить даже самых требовательных гурманов.

«Когда понял, что надо работать, а не дегустировать! Да, я сегодня в роли бармена, делаем лучшие коктейли» - насмешил Хименес-Браво новыми кадрами.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.