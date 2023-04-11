З моменту початку повномасштабної війни українські знаменитості почали використовувати соціальні мережі для поширення правдивої інформації про те, що відбувається в країні. Проте вони зіткнулися з суворою політикою Instagram, який блокує такі новини. Дружина ведучого Григорія Решетника, зірки "Холостяка" та "Холостячки" вирішила показати важливі кадри з Бахмута.

Дружина Григорія Решетника неодноразово звертала увагу на ситуацію в країні, а також закликала допомогти українським захисникам.

На цей раз вона показала нові кадри з Бахмута, який практично зруйнований:

"Бахмут... Прийшли визволителі!" - саркастично зауважила Крістіна, згадавши про те, як називають себе росіяни.

Також Крістіна Решетник зазначила, що Instagram видалив її посади про війну в Україні, пояснивши це тим, що такі фотографії порушують правила спільноти. Проте зараз люди в Україні продовжують гинути, і українці прагнуть зберегти увагу світу на цю проблему.

"Щодня на війні вмирають найкращі представники нашої країни. Це шкода, що в двадцять першому столітті це не вважається порушенням норм життя. У мене є до вас прохання...", - заявила Крістіна Решетник.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, що сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.