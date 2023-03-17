Ровно год назад 16 марта 2022 года Россия целенаправленно сбросила бомбы на Драматический театр в центре Мариуполя. Российских летчиков не остановила даже надпись "Дети", которая была нанесена большими буквами на асфальте перед зданием театра. Было заявлено, что предвадительно там погибло около 300 взрослых и детей.
Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина вспомнили о трагедии на своих страницах в Инстаграм.
Григорий Решетник продемонстрировал снимок уничтоженного драмтеатра в центре Мариуполя. Он также уверен, что ВСУ смогут вернуть каждый украденный клочек нашей земли.
"Год назад россия совершила теракт в Мариуполе, попав в драмтеатр, где нашли убежище сотни гражданских. Никогда не забудем и не простим. И обязательно вернем все наши земли в родной дом", – подписал кадр он.
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В то же время его жена Кристина Решетник более эмоционально отреагировала на годовщину трагедии. Она также напомнила о трагедии, но добавила, что все виновники обязательно будут наказаны.
"Все – от тех, кто дал приказ, до исполнителя военного преступления, должны быть наказаны. Богом и законом", – написала она.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.