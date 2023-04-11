С момента начала полномасштабной войны, украинские знаменитости начали использовать социальные сети для распространения правдивой информации о том, что происходит в стране. Однако, они столкнулись с суровой политикой Instagram, который блокирует такие новости. Супруга ведущего Григория Решетника, звезды "Холостяка" и "Холостячки" решила показать важные кадры из Бахмута.

Супруга Григория Решетника не раз обращала внимание на ситуацию в стране, а также призывала помочь украинским защитникам.

В этот раз она показала новые кадры из Бахмута, который практически разрушен:

"Бахмут... Пришли вызволители!" - саркастично подметила Кристина, вспомнив о том, как называют себя россияне.

Также Кристина Решетник отметила, что Instagram удалил ее посты о войне в Украине, объяснив это тем, что такие фотографии нарушают правила сообщества. Однако, в настоящее время люди в Украине продолжают погибать, и украинцы стремятся сохранить внимание мира на эту проблему.

"Каждый день на войне умирают лучшие представители нашей страны. Это жалко, что в дадцать первом веке это не считается нарушением норм жизни. У меня есть к вам просьба...", - заявила Кристина Решетник.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.