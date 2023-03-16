Популярный украинский ведущий Григорий Решетник вместе с супругой являются для многих примером гармоничной семьи. Пара уже много лет вместе, а также воспитывает сразу троих маленьких сыновей, рассказывая о себе в Инстаграм.

«Счастье любит тишину, любовь живет три года, чувство максимум семь 😁 И мы здесь стоим перед вами (15-й год вместе), чтобы развенчать своим примером эти мифы) никогда не обращала внимания на то, что скажут люди, никогда не боялась предрассудков, ибо верю только в судьбу, высшие силы, Бога и в любовь - истинную, сильную и преданную!» - поделилась эмоциями Кристина.

В сети решили высказаться:

«Как хорошо вы написали; соглашусь с вами; Вы прекрасная пара; Мало верить, нужно постоянно поддерживать теплый огонек желания; Уверены и круты😍; А мы с мужем 19 лет вместе, в браке 17;

Невероятная пара; У нас тоже с мужем в этом году годовщина 15 лет; Вы верите в судьбу? Или каждый руководит сам своей судьбой?; Ой, я знаю что у вас все по контракту; 17 лет вместе, как три».

Ранее Кристина Решетник рассказала, что у нее возникли проблемы, потому ей пришлось обратиться в клинику и сдать анализы для установления причины.

Несколько часов назад Кристина Решетник опубликовала пост в Инстаграм из медицинского центра и решилась рассказать о том, что там делает.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.