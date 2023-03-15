Жена украинского телеведущего Григория Решетника активный пользователь социальных сетей. В блоге она делится личным и часто публикует снимки с тремя сыновьями: Иваном, Дмитрием и Сашей. Несколько часов назад Кристина Решетник опубликовала пост в Инстаграм из медицинского центра и решилась рассказать о том, что там делает.
В частности, Кристина Решетник рассказала, что у нее возникли проблемы с волосами - они буквально начали выпадать. Потому ей пришлось обратиться в клинику и сдать анализы для установления причины.
"Вы спрашивали меня, какие анализы я сдавала для определения причин выпадения волос. Мне писали десятки девушек, что стресс сказался у всех без исключения. Последний год у меня непрерывно лезут волосы и я хаотично, то начинала пить витамины, то втирала все, что советовали, в голову. Словом, оно помогало, но ситуативно и ненадолго. Процесс выпадения не прекращался", - поделилась жена Григория Решетника.
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Потому Кристина Решетник снова решила сдать специальный комплекс анализов: "Здоровые волосы", где собраны все необходимые показатели. Теперь ей осталось лишь дождаться результатов и начать принимать витамины, которых не хватает ее организму.
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