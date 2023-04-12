Гуморист Юрій Ткач наголосив, що не він надихає військових, а вони надихають його.

Юрій Ткач, відомий український комік та актор, часто відвідує передову, щоб виступити перед військовими, підняти їхній бойовий дух та підтримати дружні стосунки. Деякі захисники просили його про допомогу не тільки у військовій справі, про що він розповів у програмі ЖВЛ (щоб подивитися усі інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Одного разу один із бійців ЗСУ попросив Ткача передати подарунок його синові - нову гітару. Гуморист відразу ж почав шукати інструмент для маленького хлопчика, і за кілька днів знайшов і відправив гітару. Боєць був дуже вдячний за допомогу та розповів Ткачу, що він не може порадувати свого сина особисто, бо перебуває на передовій у бою з окупантами.

Юрій Ткач зазначив, що сам чудово грає на гітарі та часто використовує цей музичний інструмент, коли виступає перед військовими на передовій. Разом із Віталієм Козловським, Олегом Верняєвим та іншими друзями він об'єднується, щоб допомагати та підтримувати захисників. Він наголосив, що не він надихає військових, а вони надихають його.

Історія з гітарою дуже запам'яталася Юрієві Ткачу, і він поділився нею в інтерв'ю.

"Зрозуміло, що грошей ніхто не братиме, але для нього це було... Він залізний чоловік і каже: "Я прямий розплакався, величезне тобі спасибі". Бо він же не може звідти виїхати, а ми змогли ще й так". допомогти", – розповів Ткач.

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