Юморист Юрий Ткач подчеркнул, что не он вдохновляет военных, а они вдохновляют его.

Юрий Ткач, известный украинский комик и актер, часто посещает передовую, чтобы выступить перед военными, поднять их боевой дух и поддержать дружеские отношения. Некоторые защитники просили его о помощи не только в военном деле, о чем он рассказал в программе ЖВЛ (чтобы посмотреть все интервью, доскролльте страницу до конца).

Однажды один из бойцов ВСУ попросил Ткача передать подарок его сыну - новенькую гитару. Юморист сразу же принялся искать инструмент для маленького мальчика, и через несколько дней нашел и отправил гитару. Боец был очень благодарен за помощь и рассказал Ткачу, что он не может порадовать своего сына лично, потому что находится на передовой в бою с оккупантами.

Юрий Ткач отметил, что сам отлично играет на гитаре и часто использует этот музыкальный инструмент, когда выступает перед военными на передовой. Вместе с Виталием Козловским, Олегом Верняевым и другими друзьями он объединяется, чтобы помогать и поддерживать защитников. Он подчеркнул, что не он вдохновляет военных, а они вдохновляют его.

История с гитарой очень запомнилась Юрию Ткачу, и он поделился ею в интервью.

"Понятное дело, что денег никто не будет брать, но для него это было... Он железный человек и говорит: "Я прям расплакался, огромное тебе спасибо". Потому что он же не может оттуда уехать, а мы смогли еще и так помочь", – рассказал Ткач.

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