Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил новое видео, в котором предстал в необычных образах.

Как видно, Никита в ролике устроил целое дефиле, примеряв несколько стильных образов. К тому же можно заметить, что холостяк немного сменил стрижку, а на его лице снова появилась улыбка. В видео шоумен покрасовался в темной курточке, и в белой безрукавке, при этом он сменил несколько костюмов. И надо сказать, что ему все к лицу.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Жизнь – это приключение, я готов к каждому". Изменения в стиле холостяка заметили и фанатки, которые тут ж принялись комментировать его новую публикацию:

"Красавец".

"Шикарный мужчина".

"Ну конечно. Без сомнения, даже прическа решает".

"Наш черновицкий казак".

"Только так и не иначе!".

"Если хороший, то хороший! Ну что тут скажешь?".

"Желаю вам, чтобы все самое хорошее было впереди".

"Развод с абъюзером пошел на пользу! Даша, судя по всему, еще тот абюзер!".

"Кто это здесь такой хорошенький и улыбающийся?".

Напомним, "Не верь глазам своим": Эллерт из "Холостяки" повеселил новым видео из США.

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