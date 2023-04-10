Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором жестко высмеял скандальную блогершу из Закарпатья.

Как известно, на днях в соцсетях прогремела история с закарпатской блогершей живущей сейчас в Чехии, которая призывала отделить территорию Закарпатской области от Украины. Свою позицию недовольная девушка обосновала тем, что "государство, кроме паспорта не дало ей ничего".

"Как показывает практика, после каждого такого громкого заявления непременно появляется не менее громкое извинение. Итак, наша версия извинений этой недоБлогерши", - написал Великий в подписи к видео на ютуб.

В ролике комик перевоплотился в скандальную блогершу и даже попытался скопировать ее закарпатских диалект. И вот эта Анечка уже начала оправдываться и вроде как извиняться, но получилось у нее не очень.

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию Юрия:

"Ногти – огонь! Новый трЭнд. Юрий, Вы бесподобны! Аплодирую и преклоняюсь перед Вашим талантом!".

"Сначала у меня просто поехала крыша, а я поехала уже за ней". Юрий, вы великолепны!".

"Спасибо вам, уважаемый Юрий! Как всегда, шедеврально! Слава Украине!".

"Юрий, вы действительно Великий! После вашей пародии посмотрела подлинник. Она точно с дypки сбежала, редкостный экземпляр".

"Представляю, как он ржал из текста, когда его готовил. И с того маникюра, когда его ему наклеивали".

"Юрий, Вы знатно проехались по этой Анечке! Супер, так и надо этим предателям черноротым!".

"Это невероятно, насколько Вы вживаетесь в роли. Часто Вы гораздо интереснее оригинала. Браво, Юрий. Вы наше сокровище".

"Мозг не губы, его не накачаешь. Юрий, спасибо за работу на информационном фронте и за штучки для ВСУ".

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