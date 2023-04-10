Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, чатсо радует свою аудиторию яркими и шутливыми публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда здорово перепугала фанатов новыми снимками, хотя хотела просто пошутить.

Так, Слава выложила пять похожих снимков, сделанных в лифте, разница лишь в том, что на первом фото она добавила себе лишний вес в фоторедакторах, а затем как будто худеет. И последнее фото уже оригинальное и показывает, как она сейчас на самом деле выглядит. Однако на первом кадре певица совсем на себя не похожа, у нее уставшее и оттекшее лицо, а зеленый пуховик не прикрывает пышное телосложение. Похоже, это фото наиболее отредактированное.

В подписи к публикации Каминская шутливо написала: "Эволюция. Найди настоящее фото 1/2/3/4/5?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Пятое, конечно, до первого надеюсь не дойдет".

"Я думала, что это твоя мама",

"От первого фото я аж перепуг получила".

"А здесь можно материться?".

"Ну здесь видно, что без фотошопа только первое".

"Первая сытная".

"Настоящей украинки должно быть много".

"Я испугалась".

"Фух, испугалась".

"Зато харизматичная".

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