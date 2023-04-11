Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який тривалий час перебував на фронті, вразив зустріччю з колегою.

Даніель Салем, популярний український телеведучий та ресторатор, який став на захист Батьківщини та вирушив на фронт, нещодавно порадував кадрами. З близькою подругою та колегою зі зйомок у музичному шоу «Голос країни» Тіною Кароль вони влаштували невелику поїздку.

Відео зі спілкуванням Тіни та Даніеля одразу повеселіло мережу. Вони без зайвого пафосу вирішили замовити трохи фастфуду, проте їх дізналися, і Тіна погодилася зробити фото з працівниками, пожартувавши, що вона добре знає – їжу треба попрацювати.

«На картоплю заїхали, каже вона» - пожартував у свою чергу Салем в Інстаграм.

«Ахаха, які вони класні; Яка вона 😂 настрій; Ображаю їхній тендем! 😍 Вони так милі та розкуті! Тіна почувається, як удома!» - підтримали у мережі.

Зазначимо, колеги давно товаришують і раніше Даніел розповів про несподіваний подарунок від своєї подруги. Вона придбала бойовий автомобіль для підрозділу, де служить Салем. Шоумен був здивований, оскільки ніколи не просив її про такий жест.

Тіна Кароль запропонувала допомогу та попросила його почекати. Незабаром після цього Салем отримав повідомлення від неї, в якому йшлося про те, що її бухгалтер зв'яжеться з ним і передасть гроші для покупки машини. Салем був вражений жестом своєї подруги і висловив свою подяку, зазначивши, що вони з Тіною – "друзі-друзі", і він ніколи не просив її про таку допомогу.

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