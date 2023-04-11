Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который долгое время находился на фронте, впечатлил встречей с коллегой.

Даниэль Салем, популярный украинский телеведущий и ресторатор, который встал на защиту Родины и отправился на фронт, недавно порадовал кадрами. С близкой подругой и коллегой по съемкам в музыкальном шоу «Голос країни» Тиной Кароль они устроили небольшую поездку.

Видео с общением Тины и Даниэля сразу повеселило сеть. Они без лишнего пафоса решили заказать немного фастфуда, однако их узнали, и Тина согласилась сделать фото с работниками, пошутив, что она хорошо знает – еду надо отработать.

«На картошечку заехали, говорит она» - отшутился в свою очередь Салем в Инстаграм.

«Ахаха, какие они классные; Какая она 😂 настроение🔥; Обижаю их тендем! 😍 Они так милы и раскованы! Тина чувствует себя, как дома!» - поддержали в сети.

Отметим, коллеги давно дружат и ранее Даниэл рассказал о неожиданном подарке от своей подруги. Она приобрела боевой автомобиль для подразделения, в котором служит Салем. Шоумен был удивлен, поскольку никогда не просил ее о таком жесте.

Тина Кароль предложила помощь и попросила его подождать. Вскоре после этого Салем получил сообщение от нее, в котором говорилось, что ее бухгалтер свяжется с ним и передаст деньги для покупки машины. Салем был впечатлен жестом своей подруги и выразил свою благодарность, отметив, что они с Тиной - "друзья-друзья", и он никогда не просил ее о такой помощи.

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