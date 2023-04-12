Українська хіп-хоп Alyona Alyona розповіла, що завжди рідко хворіла - десь на рік і то застудою, а останнім часом у неї почалися проблеми.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) вразила своїх шанувальників останніми Сторизами, які виклала в Інстаграм. Зокрема, артистка записала кілька відео, перебуваючи у лікарні. Вона також поділилася, що лікарі виявили у неї проблеми зі здоров'ям, які необхідно терміново лікувати.

Так, вона розповіла, що лікар вколов їй у гланди лєдокаїн, щоб максимально безболісно прибрати звідти гнійні пробки. Вона також сказала, що лікар порадив їй вирізати гланди.

"Я розумію, що на мене чекає в майбутньому. Я здала аналізи живі взагалі мої гланди чи ні. Багато хто мені писав, що чистив свої гланди і лікувався, але все закінчилося тим, що їх довелося вирізати. Лікарі мені сказали теж, що мої теж доведеться вирізати Але ребілітація три тижні, а у мене в графіці три тижні без концертів буде лише в листопаді", - поділилася Alyona Alyona.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, що завжди рідко хворіла - десь на рік і то застудою. Але останні кілька років почала помічати, що їй стало важко ковтати. Крім того, з'явився неприємний гнилий запах через те, що у пробках на гландах забивалися шматочки їжі.

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