Популярна телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 412 день широкомасштабної війни.

У себе в Instagram Марічка Падалко показала, як британські військові проводжають українських колег додому після завершення навчання в їхній країні (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

"Протягом трьох годин шестеро прикордонників Луганського загону тримали позиції та відбивали атаки противника, який істотно переважав. Та коли нависла небезпека повного оточення, на допомогу побратимам висунулась група вогневої підтримки" - повідомляє з Бахмута Держприкордонслужба (відео 3).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із візитом до Канади. На літаку помітили "таємне послання", яке натякає на необхідність надання бойових винищувачів для України (фото 4).

З наближенням річниці «загибелі» корабля «Москва» у Чорному морі міністр оборони України пообіцяв росіянам більше сюрпризів (відео 5).



Кабмін дозволив військкоматам вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця обліку, тобто навіть якщо вони стоять на обліку в іншому регіоні.

В рф запровадили додаткові електронні повістки на додачу до традиційних. Їх розміщуватимуть в електронному кабінеті отримувача державних послуг. Повістка вважатиметься «врученою» з моменту розміщення.

В Австрії заявили, що готові заарештувати Путіна, якщо він приїде до країни. Міністрерка у справах ЄС та конституції Кароліна Едтштадлер наголосила, що Відень буде дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та кримінального права.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.