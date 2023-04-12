У себя в Instagram Маричка Падалко показала, как британские военные провожают украинских коллег домой после завершения учебы в их стране (видео 1 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

"В течение трех часов шесть пограничников Луганского отряда держали позиции и отражали атаки противника, который существенно преобладал. Но когда нависла опасность полного окружения, на помощь собратьям выдвинулась группа огневой поддержки" - сообщает из Бахмута Госпогранслужба (видео 3).

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл с визитом в Канаду. На самолете заметили "тайное послание", намекающее на необходимость предоставления боевых истребителей для Украины (фото 4).

С приближением годовщины "гибели" корабля "Москва" в Черном море министр обороны Украины пообещал россиянам больше сюрпризов (видео 5).



Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки военнообязанным независимо от места учета, то есть даже если они состоят на учете в другом регионе.

В рф ввели дополнительные электронные повестки в дополнение к традиционным. Их будут размещать в электронном кабинете получателя государственных услуг. Повестка будет считаться врученной с момента размещения.

В Австрии заявили, что готовы арестовать Путина, если он приедет в страну. Министр по делам ЕС и конституции Каролина Эдтштадлер подчеркнула, что Вена будет придерживаться своих обязательств по международному праву и уголовному праву.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.