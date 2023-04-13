Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото та спантеличила підписом до нього.

На фотографії можна побачити Анастасію, яка сидить за столом і ніби про щось замислилась. Перед камерою артистка з'явилася у стильній чорно-білій футболці з візерунком, що оголила татуювання на її руках. Волосся співачки недбало зібране, а на обличчі легкий макіяж та задумливий вигляд.

У підписі до публікації Приходько загадково написала: "Цікаво, я як до того зможу просто так радіти життю? Чи вже все…". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки, а деякі відразу викотили їй претензію про російську мову, на що вона досить різко відповіла.

Інші підтримали Анастасію в коментарях:

"Коли ми все це переживемо, саме ми люди, які зможемо. Скоріше б".

"Боже, яка ви гарна. Захоплююсь вами, і чекаю ваших пісень".

"Обов'язково. Гарантую".

"Найголовніша радість – це ваші діти".

"Обов'язково, безперечно, Настя".

"Скоро, швидше б!"

"Задаю себе таке саме питання".

"Зможеш. Дай собі час".

"Тату вогонь. Дуже".

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