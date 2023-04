Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала гаряче відео із сеансом самолюбування, як зазначили фоловери.

У новому незвичайно змонтованому ролику Даша з'явилася у спокусливому образі, вона буквально грає з вогнем, підпалюючи сірник, тримаючи його в губах. Перед камерою блогерка з'явилася у довгому темному вбранні з відкритими плечима, яке підкреслило ідеальну фігуру. Волосся дівчини зачесане в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "she want me, it's evil make a deal". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Одне і теж".

"Ну це не жінка, а витвір мистецтва".

"Скільки можна цього самолюбування? Самій не набридло".

"Ви мене вибачте, але вам, Дашо, такий образ не йде".

"Це просто підпал".

"Це реально справжній підпал".

"Як же добре, і як перестати захоплюватися?"

"Дар'я Квіткова, ви неймовірна".

"Який кайф".

"Це дуже ваше. Рухайтеся у цьому напрямі, приємно дивитися, естетичну насолоду".

"Як впевнено та сміливо, клас".

"Ну, просто немає слів".

