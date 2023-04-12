Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала гаряче відео із сеансом самолюбування, як зазначили фоловери.
У новому незвичайно змонтованому ролику Даша з'явилася у спокусливому образі, вона буквально грає з вогнем, підпалюючи сірник, тримаючи його в губах. Перед камерою блогерка з'явилася у довгому темному вбранні з відкритими плечима, яке підкреслило ідеальну фігуру. Волосся дівчини зачесане в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Квіткова написала: "she want me, it's evil make a deal". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Одне і теж".
"Ну це не жінка, а витвір мистецтва".
"Скільки можна цього самолюбування? Самій не набридло".
"Ви мене вибачте, але вам, Дашо, такий образ не йде".
"Це просто підпал".
"Це реально справжній підпал".
"Як же добре, і як перестати захоплюватися?"
"Дар'я Квіткова, ви неймовірна".
"Який кайф".
"Це дуже ваше. Рухайтеся у цьому напрямі, приємно дивитися, естетичну насолоду".
"Як впевнено та сміливо, клас".
"Ну, просто немає слів".
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