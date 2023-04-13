Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото и озадачила подписью к нему.
На фотографии можно увидеть Анастасию, которая сидит за столом и как будто о чем-то задумалась. Перед камерой артистка появилась в стильной черно-белой футболке с узором, которая оголила татуировки на ее руках. Волосы певицы небрежно собраны, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.
В подписи к публикации Приходько загадочно написала: "Интересно, я как до то смогу просто так радоваться жизни? Или уже все…". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, а некоторые сразу выкатили ей претензию о русском языке, на что она достаточно резко ответила.
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Остальные поддержали Анастасию в комментариях:
"Когда мы все это переживем, именно мы люди, которые сможем. Скорее бы".
"Боже, какая вы красивая. Восхищаюсь вами, и жду ваших песен".
"Обязательно. Гарантирую".
"Самая главная радость – это ваши дети".
"Обязательно, несомненно, Настя".
"Скоро, быстрее бы!".
"Задаю себя такой же вопрос".
"Сможешь. Дай себе время".
"Тату огонь. Очень".
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