Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка під час війни організувала "жіночий клуб" та влаштовує благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото, на яких показала своє тренування.

Схоже, ці кадри Ілона знімала під час свого відпочинку в Карпатах, вона відображена на гарній веранді з чудовим краєвидом на гори. Перед камерою зірка з'явилася у спортивному костюмі лавандового відтінку, що складається з вузьких лосин та вільної футболки. Як видно, Ілона робить вправи на розтяжку, тут можна побачити її гнучкість та пластичність.

У підписі до публікації Гвоздьова залишила мотиваційну цитату: "Ваш мозок може все. Абсолютно все. Головне, переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. Це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все. – Роберт Кіосакі. Коли я вдягаю спортивний одяг, я відчуваю себе замотивованою, вільною і готова підкоряти нові вершини. А що вас мотивує або хто?".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Класно дивіться! Колір дуже вам підходить! А ваші фото заряджають на "потренувати свої всі м'язи, що пам'ятають". Іду одягати спортивний костюм".

"Ілоно, ви приклад і мотивація одночасно, справжня та справжня жінка. А колір дійсно вам підходить".

"Клас! Треба себе переконати, і я зможу".

"Мене мотивує Ілона Гвоздєва, і це правда".

"Дуже класно".

"Просто чарівна дівчина".

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