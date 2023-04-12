Популярний український виконавець, шоумен і комік Володимир Дантес , який був чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав миле фото та поділився своїми планами на найближчі два роки.

Як видно, на новій фотографії Володимир знято у цікавій архітектурній локації, він захоплено залипає у телефон. Перед камерою співак з'явився у стильній цибулі – на ньому темні штани, біла футболка та довге темне пальто.

У підписі до публікації Дантес зізнався, що за своє життя мало де бував на екскурсіях, і тепер вирішив це виправити:

"Ніколи ніде не брав екскурсії. І по музеям не люблю ходити. Єдиний раз був у Лондоні і Парижі (виходить 2 рази). Але зараз розумію, що я добре знаю географію України, де що знаходиться, де мальовничі і унікалні місця, де поїсти, де випити, а ось щось глибше далеко не все. Вирішив найближчі 2 роки ходити по музеям, брати екскурсії в різних містах України, навіть у столиці. Ну, просто треба підтримувати своє, ставати більш ерудованим, ну і по правді. Все це не дорого, а все що не дорого я люблю".

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