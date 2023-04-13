Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця, яка стала популярною завдяки шоу "Танцюють всі", а потім перемогла на проекті "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення поїхала до Італії. Але вже Ілона встигла повернутись додому і зайнятися будівництвом особняка з чоловіком. А цього разу Гвоздьовапоказала, як облаштувала спальню, поділившись фото.

"Ось така краса вийшла", - написала Ілона на сторіс.

"Я побачила таку люстру в готелі, вона так мені сподобалася, що я знала - що в нашій спальні має бути така сама краса. Мрії збуваються, якщо докласти зусиль і вірити в себе", - написала зірка на другому сторісі.

А після цього зірка поділилася фото, де позувала із чоловіком. Зіркова пара привітала українців зі святом.

"Вітаю всіх нас із чистим четвергом! Нехай наші серця, думки і тіло звільниться від усілякої нечисті, добро і світло висвітлює наші шляхи. Нехай Бог оберігає нашу країну і наближає нас до Перемоги. Дякую ВСУ за шкірою новий день, за життя! Слава Героям ", - написала зірка.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" у розкішному образі показала, як блискуче блискучала на світській вечірці.

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