Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны организовала "женский клуб" и устраивает благотворительные вечеринки, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала вою тренировку.
Похоже, это видео Илона снимала во время своего отдыха в Карпатах, она запечатлена в комнате-капсуле с прозрачными стенками. Перед камерой звезда пояивлась в узком ярком костюме из лосин и короткого топа, который подчеркивает изгибы тела и не сковывает движения во время тренировки. Как видно, некоторые из упражнений танцовщицы на растяжку, здесь можно заметить ее гибкость и пластичность.
В подписи к публикации Гвоздева рассказала: "Обожаю свое пространство, свою работу и в этой рутине всю мою жизнь. А еще у меня появилась новая любовь. Одежда, питание, спортивные товары. Большой ассортимент, приятные цены и по моему промокоду действует скидка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию хореографа.
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