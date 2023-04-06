Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны организовала "женский клуб" и устраивает благотворительные вечеринки, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала вою тренировку.

Похоже, это видео Илона снимала во время своего отдыха в Карпатах, она запечатлена в комнате-капсуле с прозрачными стенками. Перед камерой звезда пояивлась в узком ярком костюме из лосин и короткого топа, который подчеркивает изгибы тела и не сковывает движения во время тренировки. Как видно, некоторые из упражнений танцовщицы на растяжку, здесь можно заметить ее гибкость и пластичность.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала: "Обожаю свое пространство, свою работу и в этой рутине всю мою жизнь. А еще у меня появилась новая любовь. Одежда, питание, спортивные товары. Большой ассортимент, приятные цены и по моему промокоду действует скидка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию хореографа.

Напомним, "Ярко и круто": "Холостячка" Огневич показала, как создает сценический образ.

Как сообщала Politeka, "Нам нужна поддержка": Тарабарова в последние дни перед родами поделилась своими переживаниями.

Также Politeka писала, что "Это что-то от лукавого": Эллерт из "Холостячки" вставил свои "пять копеек" в скандалы вокруг Лавры.