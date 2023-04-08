Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица, которая стала известной благодаря шоу "Танцюють всі", а также "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость с детьми выехала в Италию. Но через некоторое время танцовщица решила вернуться в Украину, воссоединившись с мужем.

После этого звезду неоднократно критиковали, ведь она практически не занималась сыном Домиником, который еще совсем маленький. Как отвечала на критику звезда, муж сейчас находится без работы, потому она занята бюджетными проблемами семьи, ведь это у нее в текущей отрезке времени получается лучше.

А на новых сторис в Инстаграм Илона решила показать, какое счастье у нее произошло. Как оказалось, сына наконец-то привезли к ней и она поделилась кадрами с Домиником в сторис.

"Сегодня все планы рабочие отменены. Простите меня все. Но приехала моя жизнь, никакой работы больше", - написала Илона в публикации.

"Кто это к нам приехал? Сыночек приехала", - игриво обратилась к малышу звезда, показывая своего сына фанатам.

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