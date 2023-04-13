Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала популярной благодаря шоу "Танцюють всі", а потом победила на проекте "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения уехала в Италию. Но уже Илона успела вернуться домой и заняться строительством особняка с мужем. А в этот раз Гвоздева показала, как обустроила спальню, поделившись фото.
"Вот такая красота вышла", - написала Илона на сторис.
"Я увидела такую люстру в отеле, она так мне понравилась, что я знала - что в нашей спальне должна быть такая же самая красота. Мечты сбываются, если приложить усилия и верить в себя", - написала звезда на втором сторис.
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А после этого звезда поделилась фото, где позировала с мужем. Звездная пара поздравила украинцев с праздником.
"Поздравляю всех нас с чистым четвергом! Пусть наши сердца, мысли и тело освободится от всяческой нечисти, добро и свет освещает наши пути. Пусть Бог оберегает нашу страну и приближает нас к Победе. Спасибо ВСУ за кожей новый день, за жизнь! Слава Героям", - написала звезда.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в роскошном образе показала, как блистала на светской вечеринке
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" после шквала хейта поделилась кадрами с сыном
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" взбудоражила заявлением о новом сезоне проекта