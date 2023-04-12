Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой женский клуб и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры с юбилейного благотворительного бранча.

Как видно, Илона была настоящей звездой вечера, и сама с удовольствием общалась со звездными гостями и позировала для фотографий. Для вечера хореограф выбрала роскошный образ – на ней элегантный белый костюм со светлой перламутровой блузой. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева призналась, что классические костюмы в гардеробе придают ей уверенности в себе и решительности: "В последнее время, надевая классический костюм, чувствую себя более уверенной и решительной, сразу хочется идти с высоко поднятой головой на встречу новым вызовам! Спасибо за образ для моего юбилейного мероприятия UWU. Как вы думаете, первое впечатление человек на вас производит по внешнему виду или во время общения?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"К сожалению, мир перевернулся и судят нас по виду. Досадно это, но может когда-нибудь все изменится".

"Я восхищаюсь такими людьми, как вы. Устойчивость, сила воли и уверенность в себе – это большой стимул двигаться вперед!".

"У вас хороший вкус, всегда хорошо подобранные вещи".

"Внешний вид скорее".

"Илона, аплодирую стоя Вашему такому важному делу, которое вы делаете! Эти благотворительные встречи – как глоток свежего воздуха и возможность перезагрузиться с пользой для себя и Украины".

"Ну здесь лишние слова, просто белоснежная волшебная принцесса".

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