Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист опублікував нове відео, в якому з'явився зовсім інший імідж.

Як видно, у ролику, який, мабуть, є фрагментом нового кліпу, Макс з'явився у світлому образі, який кардинально відрізняється від попередніх похмуріших і темніших. Перед камерою він позує у ніжно-рожевому вбранні та з босими ногами. За сценарієм відео він спочатку піднімається на вишку, а потім летить у вільному падінні і пірнає в таку ж рожеву воду. Виглядає це дуже незвичайно та символічно, а на тлі звучить його нова англійська пісня про кохання.

У підписі до публікації Барських написав: "Коли кохаєш по-справжньому, просто заплющуєш очі та пірнаєш із самого верху ще вище, до самого неба… І хай іноді можна впасти, розбиваючи себе вщент, ця невагома мить того варта. Знаю це, бо завжди відчуваю серцем. Хто з вас пірнає в кохання без парашутів?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Згадала кліп "Моя любов". Дай Боже, буду у вас на концерті в Астані".

"Цей кліп найчистіший і ніжніший".

"Тільки справжнє серце здатне любити! І не важливо, зігрівати теплим вогнем довгі роки або великою пожежею згоріти до попелу".

"Перша пісня, яку я почула, і з неї почалася любов до вашої творчості. Кліп досі любимо дивитися з дітьми, він такий не звичайний".

"Ой, які класні кадри! І навіщо парашут, коли справжні почуття!"

"Потрібно відчувати серцем, але при цьому мати здоровий глузд".

"Я пірнаю, не замислюючись. Навіть якщо це відчуття триватиме мить, а потім буде біль, воно того варте!".

"Кліп мені дуже подобається і пісня теж чуттєва та ніжна" .

"Мій улюблений кліп".

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