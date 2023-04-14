Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью украинизировался, а затем решил покорять еще и англоязычного зрителя, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое видео, в котором появился в совершенно другом имидже.

Как видно, в ролике, который, видимо, является фрагментом нового клипа, Макс появился в светлом образе, который кардинально отличается от его предыдущих более мрачных и темных. Перед камерой он позирует в нежно-розовом наряде и с босыми ногами. По сценарию видео, он сначала поднимается на вышку, а затем летит в свободном падении и ныряет в такую же розовую воду. Выглядит это очень необычно и символично, а на фоне звучит его новая английская песня о любви.

В подписи к публикации Барских написал: "Если любишь по-настоящему, просто закрываешь глаза и ныряешь с самого верха еще выше, до самого неба… И пусть иногда можно упасть, разбивая себя вдребезги, этот невесомый миг того стоит. Знаю это, потому что всегда чувствую сердцем. Кто из вас ныряет в любовь без парашютов?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Вспомнила клип "Моя любовь". Дай Бог, буду у вас на концерте в Астане".

"Этот клип самый чистый и нежный".

"Только настоящее сердце способно любить! И не важно, согревать теплым огнем долгие годы или большим пожаром сгореть до пепла".

"Первая песня, которую я услышала, и с нее началась любовь к вашему творчеству. Клип до сих пор любим смотреть с детьми, он такой не обычный".

"Ой, какие классные кадры! И зачем парашют, когда настоящие чувства!".

"Нужно чувствовать сердцем, но при этом обладать здравым смыслом".

"Я ныряю, не задумываясь. Даже если это ощущение будет продолжаться мгновение, а потом будет боль, оно того стоит!".

"Клип мне очень нравится и песня тоже чувственная и нежная".

"Мой любимый клип".

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