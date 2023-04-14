Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка має свій проект на телеканалі "ДОМ", а кілька місяців тому обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу телезірка поділилася чарівним відео, на якому показала свого батька.

Як видно, у ролику Лілію зображено на прогулянці зі своїм татом, у якого, як виявилося, день народження. Схоже, це архівне відео, оскільки прогулянка тата та доньки відбувається на тлі зелених дерев та сонячної погоди. Судячи з локації, вони йдуть парком біля озера, а потім Лілія сідає на гойдалку, і тато її хитає, що виглядає дуже мило і зворушливо.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Тато! З днем народження! Люблю тебе і пишаюся, який ти в мене! Найкращий! Найтурботливіший! Найдобріший! Усміхайся частіше! А ми - всією родиною будемо тебе радувати".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Сердечні привітання татові! Багато літ, у коханні та доброму здоров'ї".

"Як же це красиво. З днем ​​народження батько! Багато літо!"

"З днем ​​народження вашого батька вітаю. Бажаю міцного здоров'я, щастя, миру та довголіття".

"Вітаю! Тато здоров'я та багато років!".

"Сердечні привітання вашому імениннику. Щасливих років життя! Ви дуже схожі на свого батька".

"Як це зворушливо. Вам дуже пощастило з таким татом, коли можна так просто говорити про все на світі з татом, гуляючи парком".

"Як же це зворушливо".

"З іменником вас. Мирного неба та довголіття бажаю".

"Міцного здоров'я, мирного неба та багато років".

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