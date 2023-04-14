Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая имеет свой проект на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным видео, на котором показала своего отца.

Как видно, в ролике Лилия запечатлена на прогулке со своим папой, у которого, как оказалось, день рождения. Похоже, это архивное видео, так как прогулка папы и дочки происходит на фоне зеленых деревьев и солнечной погоды. Судя по локации, они идут по парку у озера, а затем Лилия садится на качели, и папа ее качает, что выглядит очень мило и трогательно.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Папа! C днем рождения! Люблю тебя и горжусь, какой ты у меня! Самый лучший! Самый заботливый! Самый добрый! Улыбайся чаще! А мы – всей семьей будем тебя радовать".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Сердечные поздравления папе! Многая лета, в любви и добром здравии".

"Как же это красиво. С днем рождения отец! Много лето!".

"С днем рождения вашего отца поздравляю. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и долголетия".

"Поздравляю! Папа здоровье и много лет!".

"Сердечные поздравления вашему имениннику. Счастливых лет жизни! Вы очень похожи на своего отца".

"Как это трогательно. Вам очень повезло с таким папой, когда можно так просто говорить обо всем на свете с папой, гуляя по парку".

"Как же это трогательно".

"С существительным вас. Мирного неба и долголетия желаю".

"Крепкого здоровья, мирного неба и много лет".

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