На цей раз популярна українська актриса Ганна Саліванчук вирішила розповісти про правила поведінки на велике свято. За словами артистки, п'ятниця - день, який варто провести у спокої та світі.

Не слід сваритись ні з ким і не працювати, а просто відпочивати. Однак, вже з самого ранку ми опиняємось новинами, подіями з життя інших людей та чужими думками, які можуть бути нам не потрібні. І весь цей гамір заглушає голос Бога.

Але тиша - це спосіб порятунку від сучасного світу з його привабливими розвагами, онлайн-присутністю та втратою часу. Іноді нам не вистачає справжньої тиші, сповненої роздумів. Ми хочемо слухати світ без напруги, потопаючи у симфонії міста, чужих розмовах та беззмістовних словах.

Папа Франциск говорив, що соціальні мережі - це Божий дар, якщо використовувати їх мудро. Однак ми часто зловживаємо ними, використовуючи їх як спосіб втечі від реальності у світ, де завжди все добре. Ми виснажуємо себе, сидячи в гаджетах, ніби це легкий та захоплюючий спосіб провести час.

Ми втомлюємося від пошуку в телефоні порад, цікавих історій, втіхи та навіть кохання, коли все це вже є навколо нас, але ми не бачимо і не чуємо. Потрібно навчитися бачити і чути, а не тільки дивитися і слухати, щоб не забувати про те, що вже є навколо нас.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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