В этот раз популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила рассказать о правилах поведения на великий праздник. По словам артистки, пятница - день, который стоит провести в покое и мире.

Не следует ссориться ни с кем и не работать, а просто отдыхать. Однако, уже с самого утра мы оказываемся завалены новостями, событиями из жизни других людей и чужими мнениями, которые могут быть нам не нужны. И весь этот шум заглушает голос Бога.

Но тишина - это способ избавления от современного мира с его привлекательными развлечениями, онлайн-присутствием и потерей времени. Иногда нам очень не хватает настоящей тишины, наполненной размышлениями. Мы хотим слушать мир без напряжения, утопая в симфонии города, чужих разговорах и бессодержательных словах.

Папа Франциск говорил, что социальные сети - это дар Божий, если использовать их мудро. Однако, мы часто злоупотребляем ими, используя их как способ бегства от реальности в мир, где всегда все хорошо. Мы истощаем себя, сидя в гаджетах, как будто это легкий и увлекательный способ провести время.

Мы устаем от поиска в телефоне советов, интересных историй, утешения и даже любви, когда все это уже есть вокруг нас, но мы не видим и не слышим. Нужно научиться видеть и слышать, а не только смотреть и слушать, чтобы не упускать из виду то, что уже есть вокруг нас.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.