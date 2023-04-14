Фітнес-тренер Марина Боржемська поділилася своєю думкою про те, наскільки важливою є освіта дітей і хто несе відповідальність за навчальний процес. Вона переконана, що батьки повинні брати активну участь у розвитку своїх дітей та допомагати їм у навчанні.

Завдяки сучасним підходам в освіті батькам не обов'язково проводити цілодобово час за домашнім завданням, але вони можуть допомагати дітям, коли їм це потрібно.

Крім того, Марина наголошує, що під час навчального процесу не варто забувати про здоров'я та фізичну активність. Вона закликає своїх дітей не забувати про турботу про своє тіло і наголошує, що спорт та фізична активність – це потреба для організму, а не обов'язок.

Марина наводить приклад свого сина, який раніше міг годинами сидіти за книгами без перерви на рух, але тепер знає, що важливо час від часу вставати та робити вправи, розминати тіло.

Вона переконана, що батьки мають займатися освітою своїх дітей, спрямовувати їх, а не перекладати відповідальність на освітян чи школу. Марина рада тому, що у сучасних школах, включаючи ті, де вже реалізується реформа НУШ, дітям доносять цінність здоров'я та турботи про свою фізичну форму, а також навчають їх відповідним навичкам.

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