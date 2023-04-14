Фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала не только полезные советы по образованию детей, но и впечатлила кадром.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась своим мнением о том, насколько важно образование детей и кто несет ответственность за учебный процесс. Она убеждена, что родители должны принимать активное участие в развитии своих детей и помогать им в учебе.

Благодаря современным подходам в образовании, родителям не обязательно проводить круглосуточно время по домашнему заданию, но они могут помогать детям, когда им это нужно.

Кроме того, Марина подчеркивает, что во время учебного процесса не стоит забывать о здоровье и физической активности. Она призывает своих детей не забывать о заботе о своем теле и подчеркивает, что спорт и физическая активность - это потребность для организма, а не обязанность.

Марина приводит пример своего сына, который раньше мог часами сидеть за книгами без перерыва на движение, но теперь знает, что важно время от времени вставать и делать упражнения, разминать тело.

Она убеждена, что родители должны заниматься образованием своих детей, направлять их, а не перекладывать ответственность на педагогов или школу. Марина рада тому, что в современных школах, включая те, где уже реализуется реформа НУШ, детям доносят ценность здоровья и заботы о своей физической форме, а также обучают их соответствующим навыкам.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.