Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась своим мнением о том, насколько важно образование детей и кто несет ответственность за учебный процесс. Она убеждена, что родители должны принимать активное участие в развитии своих детей и помогать им в учебе.
Благодаря современным подходам в образовании, родителям не обязательно проводить круглосуточно время по домашнему заданию, но они могут помогать детям, когда им это нужно.
Кроме того, Марина подчеркивает, что во время учебного процесса не стоит забывать о здоровье и физической активности. Она призывает своих детей не забывать о заботе о своем теле и подчеркивает, что спорт и физическая активность - это потребность для организма, а не обязанность.
Марина приводит пример своего сына, который раньше мог часами сидеть за книгами без перерыва на движение, но теперь знает, что важно время от времени вставать и делать упражнения, разминать тело.
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Она убеждена, что родители должны заниматься образованием своих детей, направлять их, а не перекладывать ответственность на педагогов или школу. Марина рада тому, что в современных школах, включая те, где уже реализуется реформа НУШ, детям доносят ценность здоровья и заботы о своей физической форме, а также обучают их соответствующим навыкам.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.