Відомий український співак Віталій Козловський висловився про поведінку свого товариша та хореографа Влада Ями, який втік до США.

Популярний український виконавець Віталій Козловський вирішив розповісти про те, що думає про позицію колеги та товариша Влада Ями, популярного хореографа з "Танців зі зірками". В одному із епізодів програми "ЖВЛ" Козловський розповів, що нещодавно повернувся зі сходу країни, куди їздив передавати гуманітарну допомогу.

Згадав артист і про своїх колег, які з першого дня війни мешкають за кордоном. Зокрема, мова зайшла про Владу Яму.

Нещодавно Яма влаштував скандальну вечірку, люди накинулися на нього із засудженням та критикою за російську назву заходу.

Примітно, що Віталій Козловський став одним із небагатьох, хто заступився за Яму:

«Я його позицію не підтримую і не вибілюю. Це його совість, бути в іншій країні – це совість відповідати за свою сім'ю. Я не знаю, що таке сьогодні бути батьком, відповідальним татом. Але я не міг би жити в іншій країні, все. На цьому ця точка. Не час сьогодні закидати камінням своїх же людей» - висловився Віталій.

Також Віталій Козловський поділився враженнями щодо повернення із зони бойових дій, де він виступав для українських захисників.

"Після побаченого ТАМ(суцільна біда, розруха, безперервні вибухи…) я так хочу, щоб кожен пам'ятав про те, якою ціною нам все це дістається. І як наші воїни там, на передовій, стоять на смерть, щоб усе це для нас зберегти", - пише артист.

Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський у дорогому костюмі на тлі ЗСУ нарвався на жорстку критику.

Також Politeka писала, що Козловський із Поляковою за ручку з'явилися на публіці, несподівані кадри.