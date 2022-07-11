На своей странице в Instagram артист поделился кадрами совместного выступления. К публике, которая в основном состояла из военных, но были и гражданские женщины и дети, Козловский вышел в обычных джинсах, кроссовках и белой футболке, в то время как Полякова оделась в экстравагантное короткое белое платье из перьев.
"…І покажем, що ми браття козацького роду! Пора объединяться, а не ссориться. Вместе к ПОБЕДЕ!", — написал Виталий Козловский под видео момента, где они исполняют гимн Украины.
"О))) Олин багаж подъехал)))"; "Браво"; "Вот и на тебе... Принимали Олечку на ура и песнями на русском языке. Еще раз доказала, что наше общество делится на диванников и адекватных людей", — пишут поклонники в комментариях к посту.
Отметим, Оля Полякова, которая за последние месяцы объездила Европу и Америку с благотворительными концертами, только через четыре месяца с начала полномасштабного вторжения рф решилась вернуться домой и сразу же посетила города, пострадавшие от обстрелов оккупантов.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
Ураган в Москве вырывал деревья с корнем и сносил крыши: на Украинском бульваре не обошлось без жертвы
Жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет: "Это действительно работает"
Дочь Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестричку: "Небольшой отчет..."
Напомним, младшая дочь Лилии Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".
Как сообщала Politeka, Олег Винник не выходит на связь три месяца, Харчишин намекнул, почему исчез певец.
Также Politeka писала, что Верка Сердючка с мамой зажгли на фестивале, унизив путинскую войну.