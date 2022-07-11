Виталий Козловский и Оля Полякова вместе выступили перед украинскими защитниками и засветились на сцене, держа друг друга за руки.

На своей странице в Instagram артист поделился кадрами совместного выступления. К публике, которая в основном состояла из военных, но были и гражданские женщины и дети, Козловский вышел в обычных джинсах, кроссовках и белой футболке, в то время как Полякова оделась в экстравагантное короткое белое платье из перьев.

"…І покажем, що ми браття козацького роду! Пора объединяться, а не ссориться. Вместе к ПОБЕДЕ!", — написал Виталий Козловский под видео момента, где они исполняют гимн Украины.

"О))) Олин багаж подъехал)))"; "Браво"; "Вот и на тебе... Принимали Олечку на ура и песнями на русском языке. Еще раз доказала, что наше общество делится на диванников и адекватных людей", — пишут поклонники в комментариях к посту.

Отметим, Оля Полякова, которая за последние месяцы объездила Европу и Америку с благотворительными концертами, только через четыре месяца с начала полномасштабного вторжения рф решилась вернуться домой и сразу же посетила города, пострадавшие от обстрелов оккупантов.

Напомним, младшая дочь Лилии Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".

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