У новому випуску програми ведучий Слава Дьомін вирішив поспілкуватися з Катериною Лозовицькою на багато особистих тем. Катерина Лозовицька, переможниця шоу "Холостяк 12" та фотомодель, розповіла у тому числі і про причини її розриву з Алексом Топольським (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Вона зізналася, що вони не підходили один одному, і її помилка полягала в тому, що вона це пізно зрозуміла. Вони зустрічалися лише місяць, але Катерина розуміла, що Алексу потрібна інша дівчина, а їй потрібен інший чоловік.

Лозовицька також зазначила, що вони начебто змагалися один з одним, хто розумніший і сильніший, і це не призводило до добрих результатів. Коли вона показувала свій характер, він починав змінюватися, і вона розуміла, що йому потрібен інший підхід.

«У мене погана про нього думка. Мені здається, що йому треба ще дорослішати та дорослішати. Це його шлях, і я думаю, що і проект, і вся ця ситуація навчила його багато чого», - заявила Лозовицька.

Дьомін вирішив детально висловитися про те, навіщо Лорак дала таке скандальне інтерв'ю після місяців мовчання. У мережі ведучий висловився однозначно, але це спровокувало суперечки у мережі.

"Поясню, навіщо лорак дала чергове провокаційне інтерв'ю і чому не називає все своїми іменами" - поділився Дьомін.

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