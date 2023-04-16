В новом выпуске программы ведущий Слава Демин решил пообщаться с Катериной Лозовицкой на много личных тем. Катерина Лозовицкая, победительница шоу "Холостяк 12" и фотомодель, рассказала в том числе и о причинах ее разрыва с Алексом Топольским (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Она призналась, что они не подходили друг другу, и ее ошибка заключалась в том, что она поздно это поняла. Они встречались всего месяц, но Катерина понимала, что Алексу нужна другая девушка, а ей нужен другой мужчина.

Лозовицкая также отметила, что они как будто соревновались друг с другом, кто умнее и сильнее, и это не приводило к хорошим результатам. Когда она показывала свой характер, он начинал изменяться, и она понимала, что для него нужен другой подход.

«У меня плохое о нем мнение. Мне кажется, что ему нужно еще взрослеть и взрослеть. Это его путь, и я думаю, что и проект и вся эта ситуация научила его много чему», — заявила Лозовицкая.

Демин решил детально высказаться о том, зачем Лорак дала столь скандальное интервью после месяцев молчания. В сети ведущий высказался однозначно, но это спровоцировало споры в сети.

«Объясняю, зачем лорак дала очередное провокационное интервью и почему не называет все своими именами» - поделился Демин.

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