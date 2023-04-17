Цього разу на своїй сторінці у Instagram Володимир Ярославський поділився кадром з нагоди свята Великодня. Також кулінар вирішив висловитися про найважливіше на даний момент.

«Для мене Великдень завжди був сімейним святом. А сім'я у нас велика – 44 мільйони. Ми всі дуже різні, але молитва у нас сьогодні одна – ми дякуємо Богові за свою рідну землю, мову, віру і за наших захисників і захисниць і віримо у нашу перемогу.

Я радий і вдячний вам, що ми продовжуємо робити добрі справи й досі. Разом ми зібрали кошти на ремені для ЗСУ і навіть більше, вистачило ще дуже потрібний дрон. Сьогодні хлопці вже їдять смачну паску та дякують кожному, хто долучився до добра» - поділився Ярославський.

Українці підтримали кулінара, а Леся Нікітюк вирішила привітати Ярославського:

«Христос Воскрес 💛; Христос Воскрес! Дякую за Вашу працю!; Зі святом вас Володимир! Бажаю всім нам наступного року зустріти цей день у мирній Україні; Коли мати сказала стати біля кущика, вона тебе сфотографує 😁😅🇺🇦 Христос воскрес».

Також Володимир Ярославський поділився рецептом класичної італійської страви.

На своїй офіційній "Майстер Шеф" у Instagram розповіли, як приготувати лазанню за рецептом Володимира Ярославського. Ця страва з тонких шарів тіста з найсмачнішою начинкою не залишить нікого байдужим.

Нагадаємо, Володимир Ярославський із "Мастер Шеф" дав рецепт ідеальних домашніх чебуреків.

Як повідомляла Politeka, суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав дуже простий та смачний рецепт шарлотки.

Також Politeka писала, що Володимир Ярославський поділився рецептом неймовірно смачних лінивих вареників.