На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить паску-краффин с разными начинками.
"Я впервые отведал этот краффин у подруги. Он был просто космически вкусен, поэтому я сразу попросил себе его рецепт. Готовить по нему очень просто и понятно, а результат всегда супер", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для 1 шага нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко – 230г
- сахар – 25г
- сухие дрожжи – 10г
- мука - 25г
Шаг 2:
- 5 больших желтков
- сахар – 120г
- 5г ванильного сахара
- соль – 2г
- сливочное масло – 70г
- мука – 400-420г
Для начинки (на 1 паску):
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- сливочное масло – 80г
- изюм - 75г
- 75г цукатов, замоченных в 20г коньяка
На вторую пасочку Ярославский взял 150г шоколадной пасты и 80г шоколадной крошки. Эту начинку можно заменить на 80г сливочного масла + 150г шоколадной крошки или дропсов.
В теплое молоко добавляем сахар, муку и сухие дрожжи, перемешиваем венчиком и оставляем в теплом месте. Смесь должна подойти втрое. Затем переливаем ее в чашу для вымешивания, добавляем желтки и муку, хорошо вымешиваем минут 8-10, добавляем сахар и вымешиваем еще 2 минуты. Затем добавляем в два приема сливочное масло комнатной температуры и снова вымешиваем. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем постоять и подойти в теплом месте, затем делим на две части.
"Смазал стол и руки немного маслом и растягиваю тоненько тесто! Теплым сливочным маслом осторожно смазываю тесто, кладу всю начинку, сворачиваю рулетиком, режу вдоль пополам тесто и сворачиваю улиткой. Ставлю в смазанную маслом форму снова хорошо подойти в 3-3,5 раза. Смазываю яйцом верх и ставлю в разогретую до 165 градусов духовку на 15 минут, а потом температуру уменьшаю до 140 еще на 30-35 минут. Вынимаю краффин и по желанию могу еще смазать немного сверху сахарным сиропом (1:1)", — объясняет шеф-повар.
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