В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский поделился кадром по случаю праздника Пасхи. Также кулинар решил высказаться о самом важном на данный момент.
«Для меня Пасха всегда была семейным праздником. А семья у нас большая – 44 миллиона. Мы все очень разные, но молитва у нас сегодня одна – мы благодарим Бога за свою родную землю, язык, веру и за наших защитников и защитниц и верим в нашу победу.
Я рад и благодарен вам, что мы продолжаем делать добрые дела и сейчас. Вместе мы собрали средства на ремни для ВСУ и даже больше, хватило еще на очень нужный дрон. Сегодня ребята уже едят вкусный кулич и благодарят каждого, кто приобщился к добру» - поделился Ярославский.
Украинцы поддержали кулинара, а Леся Никитюк решила поздравить Ярославского:
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«Христос Воскрес 💛; Христос Воскрес! Спасибо за Ваш труд!; С праздником вас Владимир! Желаю всем нам в следующем году встретить этот день в мирной Украине; Когда мать сказала стать у кустика, она тебя сфотографирует 😁😅🇺🇦 Христос воскрес».
Также Владимир Ярославский поделился рецептом классического итальянского блюда.
На своей официальной "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить лазанью по рецепту Владимира Ярославского. Это блюдо из тонких слоев теста с вкуснейшей начинкой не оставит никого равнодушным.
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.