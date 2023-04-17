В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский поделился кадром по случаю праздника Пасхи. Также кулинар решил высказаться о самом важном на данный момент.

«Для меня Пасха всегда была семейным праздником. А семья у нас большая – 44 миллиона. Мы все очень разные, но молитва у нас сегодня одна – мы благодарим Бога за свою родную землю, язык, веру и за наших защитников и защитниц и верим в нашу победу.

Я рад и благодарен вам, что мы продолжаем делать добрые дела и сейчас. Вместе мы собрали средства на ремни для ВСУ и даже больше, хватило еще на очень нужный дрон. Сегодня ребята уже едят вкусный кулич и благодарят каждого, кто приобщился к добру» - поделился Ярославский.

Украинцы поддержали кулинара, а Леся Никитюк решила поздравить Ярославского:

«Христос Воскрес 💛; Христос Воскрес! Спасибо за Ваш труд!; С праздником вас Владимир! Желаю всем нам в следующем году встретить этот день в мирной Украине; Когда мать сказала стать у кустика, она тебя сфотографирует 😁😅🇺🇦 Христос воскрес».

Также Владимир Ярославский поделился рецептом классического итальянского блюда.

На своей официальной "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить лазанью по рецепту Владимира Ярославского. Это блюдо из тонких слоев теста с вкуснейшей начинкой не оставит никого равнодушным.

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.