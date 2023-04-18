Український артист Артем Пивоваров на благодійних концертах не лише виконує свої хіти та танцює на сцені, але також спілкується із глядачами у залі. Знаменитий українець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував відео, на якому виступив із потужною заявою до українців.
Артист опублікував кадри, на яких було знято на камеру один із його концертів. Артем Пивоваров ходив сценою, а потім виходив в зал до людей. Весь цей час співак звертався з емоційними словами до своїх глядачів.
"Ми і є Україна. Україна не закінчується кордонами. Кожен із нас, хто є в цій залі. Кожен, хто підтримує сьогодні нашу країну, низький вам уклін. Ми обов'язково переможемо. Найсильніша нація у світі. Ми це знаємо. Так було, є і буде. Наша воля, наш дух, наша сила – вони незламні!", - заявив Артем Пивоваров зі сцени.
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У коментарях користувачі мережі визнавали, що їх дуже зачепило звернення артиста. Багато хто зазначав, що згодні зі словами знаменитості:
"Мудрі слова, які долітають до Бога і Він допомагає нашим захисникам перемогти", "Сильні слова, незламної нації, незламної людини!", "Хлопці, ви просто неймовірні, стільки концертів грати не кожен може, ви просто великі молодці, я пишаюся вами", "Наскільки ж цінні слова".
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