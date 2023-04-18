Український артист Артем Пивоваров опублікував кадри, на яких було знято на камеру один із його концертів.

Український артист Артем Пивоваров на благодійних концертах не лише виконує свої хіти та танцює на сцені, але також спілкується із глядачами у залі. Знаменитий українець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував відео, на якому виступив із потужною заявою до українців.

Артист опублікував кадри, на яких було знято на камеру один із його концертів. Артем Пивоваров ходив сценою, а потім виходив в зал до людей. Весь цей час співак звертався з емоційними словами до своїх глядачів.

"Ми і є Україна. Україна не закінчується кордонами. Кожен із нас, хто є в цій залі. Кожен, хто підтримує сьогодні нашу країну, низький вам уклін. Ми обов'язково переможемо. Найсильніша нація у світі. Ми це знаємо. Так було, є і буде. Наша воля, наш дух, наша сила – вони незламні!", - заявив Артем Пивоваров зі сцени.

У коментарях користувачі мережі визнавали, що їх дуже зачепило звернення артиста. Багато хто зазначав, що згодні зі словами знаменитості:

"Мудрі слова, які долітають до Бога і Він допомагає нашим захисникам перемогти", "Сильні слова, незламної нації, незламної людини!", "Хлопці, ви просто неймовірні, стільки концертів грати не кожен може, ви просто великі молодці, я пишаюся вами", "Наскільки ж цінні слова".

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров емоційно відреагував на звільнення рідного міста.

Також Politeka писала, що Артем Пивоваров після прем'єри з Поляковою здивував одкровенням.