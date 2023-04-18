Украинский артист Артем Пивоваров на благотворительных концертах не только исполняет свои хиты и танцует на сцене, но также общается со зрителями в зале. Знаменитый украинец опубликовал на своей странице в Инстаграмм опубликовал видео, на котором выступил с мощным заявлением к украинцам.
Артист опубликовал кадры, на которых был заснят на камеру один из его концертов. Артем Пивоваров ходил по сцене, а потом выходил в зал к людям. Все это время певец обращался с эмоциональными словами к своим зрителям.
"Мы и есть Украина. Украина не заканчивается границами. Каждый из нас, кто есть в этом зале. Каждый, кто поддерживает сегодня нашу страну, низкий вам поклон. Мы обязательно победим. Самая сильная нация в мире. Мы это знаем. Так было, есть и будет. Наша воля, наш дух, наша сила - они незламны!", - заявил Артем Пивоваров со сцены.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Не все разрушено": назван период, когда россия усилит ракетный террор в Украине
Очень просто, но изысканно: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего салата
"Отмечали 16-летие": день рождения обернулся бойней, много погибших, десятки раненых
"Это шаг отчаяния": в Бахмуте заметили нечто очень странное
В комментариях пользователи сети признавались, что их очень зацепило обращение артиста. Многие отмечали, что согласны со словами знаменитости:
"Мудрые слова, которые долетают до Бога и Он помогает нашим защитникам победить", "Сильные слова, несокрушимой нации, несокрушимого человека!", "Ребята, вы просто невероятны, столько концертов играть не каждый может, вы просто большие молодцы, я горжусь вами", "Насколько же ценные слова".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.