Украинский артист Артем Пивоваров опубликовал кадры, на которых был заснят на камеру один из его концертов.

Украинский артист Артем Пивоваров на благотворительных концертах не только исполняет свои хиты и танцует на сцене, но также общается со зрителями в зале. Знаменитый украинец опубликовал на своей странице в Инстаграмм опубликовал видео, на котором выступил с мощным заявлением к украинцам.

Артист опубликовал кадры, на которых был заснят на камеру один из его концертов. Артем Пивоваров ходил по сцене, а потом выходил в зал к людям. Все это время певец обращался с эмоциональными словами к своим зрителям.

"Мы и есть Украина. Украина не заканчивается границами. Каждый из нас, кто есть в этом зале. Каждый, кто поддерживает сегодня нашу страну, низкий вам поклон. Мы обязательно победим. Самая сильная нация в мире. Мы это знаем. Так было, есть и будет. Наша воля, наш дух, наша сила - они незламны!", - заявил Артем Пивоваров со сцены.

В комментариях пользователи сети признавались, что их очень зацепило обращение артиста. Многие отмечали, что согласны со словами знаменитости:

"Мудрые слова, которые долетают до Бога и Он помогает нашим защитникам победить", "Сильные слова, несокрушимой нации, несокрушимого человека!", "Ребята, вы просто невероятны, столько концертов играть не каждый может, вы просто большие молодцы, я горжусь вами", "Насколько же ценные слова".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.