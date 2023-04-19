Актриса Дженна Ортега вирішила показати після повернення додому стильну цибулю. Зірка відповідні фотографії опублікувала у своєму Інстаграмі, де не дуже часто, але тішить 40-мільйонну аудиторію своїми фото.
"Дома", - написала Дженна під фотосетом, де позувала у прозорій міні-кофти, шортиках та стильних окулярах.
Фанати поставили понад шість мільйонів лайків і написали коментарі:
"Я після скоєння 376 військових злочинів у 13 країнах і, нарешті, повернення у своє скромне ранчо";
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"Про Дженна Ортега, така яскрава зірка, У моєму серці ти сяєш, як світло. З кожною усмішкою і кожним поглядом Моя любов до тебе тільки росте і залишається. Від «Ти» до «Застряг посередині», Твій талант завжди змушує моє серце битися частіше, і в кожній ролі, яку ти втілюєш у життя, Моє захоплення поглиблюється, як ніж";
"Якби Всесвіт побачив, як сильно я тебе люблю, їй було б соромно бути такою маленькою";
"Я румун, але погано знаю англійську. Я хочу плакати, тому що я знайшов її. Мені дуже подобається серіал Венздей. Я поставив оцінку 1000000/10".
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